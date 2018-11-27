GM откажется от Chevrolet Cruze и Cadillac CT6

В GM планируют сократить в общей сложности 15% персонала: из руководящего состава уйдет 25% работников, что позволит принимать глобальные решения гораздо быстрее. Кроме того, будут закрыты заводы в канадском городе Ошава, а также в Детройте и Огайо. Ранее компания сообщала о прекращении работы трех производственных площадок за пределами США, в том числе и в Южной Корее (город Кунсан).

Кроме этого, «Джи Эм» собирается отказаться от шести моделей, которые не могут похвастать популярностью, сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники. Из американской продуктовой линейки уйдут Cadillac CT6, который представлен и российским потребителям в качестве флагманского седана, и XTS, а также Chevrolet Volt, Impala и Cruze. Кроме того, конвейер покинет Buick LaCrosse.

С первого июля Cadillac CT6 будут собирать только на китайских мощностях. В качестве прощального жеста марка будет продавать до конца следующего года в Северной Америке премиальную «четырехдверку» в «заряженной» версии CT6-V с 557-сильным V8.