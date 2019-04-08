Как ГИБДД лишает «прав» за перевозку собаки без намордника

Внимание портала «АвтоВзгляд» привлекло недавнее решение Мосгорсуда отправить на новое рассмотрение в Тушинский суд дело лишенного «прав» некого Станислава Орлова. Сам инцидент произошел еще летом прошлого года. Гражданин ехал на своей машине. Вместе с ним путешествовала его собака породы среднеазиатская овчарка — алабай.

Наряд ДПС остановил машину, проверил документы водителя. Далее инспектор предложил водителю «дунуть в трубочку» на предмет употребления спиртного. Тот согласился и тест показал отсутствие алкоголя. Но сотрудникам ДПС этого показалось мало и они решили отправить водителя на медосвидетельствование в медучреждение.

Г-н Орлов согласился проехать в наркодиспансер, но возник вопрос по поводу собаки. С собой в «наркологичку» брать алабая служивые отказались — без намордника вести овчарку в общественное место нельзя. Придется оставить в закрытой машине, пока отстраненного от управления водителя возят по наркодиспансерам.

Орлов С. А. спросил у остановивших его служивых: могут ли они присмотреть за машиной с собакой пока он будет сдавать на анализ свои «физиологические жидкости»? В ответ услышал отказ и обещание, что если собака проявит агрессию, ее пристрелят. Собаковод понял, что так оно, скорее всего, и произойдет и остался с собакой.