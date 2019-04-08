Как ГИБДД лишает «прав» за перевозку собаки без намордника

Внимание портала «АвтоВзгляд» привлекло недавнее решение Мосгорсуда отправить на новое рассмотрение в Тушинский суд дело лишенного «прав» некого Станислава Орлова. Сам инцидент произошел еще летом прошлого года. Гражданин ехал на своей машине. Вместе с ним путешествовала его собака породы среднеазиатская овчарка — алабай.
Наряд ДПС остановил машину, проверил документы водителя. Далее инспектор предложил водителю «дунуть в трубочку» на предмет употребления спиртного. Тот согласился и тест показал отсутствие алкоголя. Но сотрудникам ДПС этого показалось мало и они решили отправить водителя на медосвидетельствование в медучреждение.
Г-н Орлов согласился проехать в наркодиспансер, но возник вопрос по поводу собаки. С собой в «наркологичку» брать алабая служивые отказались — без намордника вести овчарку в общественное место нельзя. Придется оставить в закрытой машине, пока отстраненного от управления водителя возят по наркодиспансерам.
Орлов С. А. спросил у остановивших его служивых: могут ли они присмотреть за машиной с собакой пока он будет сдавать на анализ свои «физиологические жидкости»? В ответ услышал отказ и обещание, что если собака проявит агрессию, ее пристрелят. Собаковод понял, что так оно, скорее всего, и произойдет и остался с собакой.
Судя по всему, полицейским именно это и было нужно. Они немедленно составил протокол об отаказе от медосвидетельствования — по ч. 1 ст. 12.26 КоАП. Наказание по ней — 30 000 рублей и 1,5—2 года лишения «прав». А далее заработал судебный конвейер. 17 июля 2018 года мировой судья 169-го судебного участка по Северному Тушино приговорил Орлова С. А. к штрафу и лишению «прав» на 1,5 года.
Тушинский суд в сентябре 2018-го оставил это решение в силе. И вот недавно уже в Московском городском суде было принято решение отправить дело на новое рассмотрение. Но не по существу сомнительной законности действий гаишников и равнодушия судей, а, фактически, по причине процессуальных нарушений в ходе апелляции в Тушинском суде.
Мосгорсуд нашел, что юридического защитника Станислава Орлова не уведомили должным образом о дате и месте рассмотрения дела во второй инстанции в Тушино. Можно не сомневаться, что на этот раз адвоката уведомят как следует, и заседание состоится со всеми положенными формальностями. И лишат г-на Орлова «прав» окончательно и бесповоротно. По большому счету только за то, что не взял с собой намордник для собаки.