Как ГИБДД лишает «прав» за перевозку собаки без намордника

В московских судах циркулирует административное дело хозяина собаки, который предпочел лишиться водительского удостоверения, чем позволить сотрудникам ДПС застрелить своего четвероногого друга.
Максим Строкер

Внимание портала «АвтоВзгляд» привлекло недавнее решение Мосгорсуда отправить на новое рассмотрение в Тушинский суд дело лишенного «прав» некого Станислава Орлова. Сам инцидент произошел еще летом прошлого года. Гражданин ехал на своей машине. Вместе с ним путешествовала его собака породы среднеазиатская овчарка — алабай.

Наряд ДПС остановил машину, проверил документы водителя. Далее инспектор предложил водителю «дунуть в трубочку» на предмет употребления спиртного. Тот согласился и тест показал отсутствие алкоголя. Но сотрудникам ДПС этого показалось мало и они решили отправить водителя на медосвидетельствование в медучреждение.

Г-н Орлов согласился проехать в наркодиспансер, но возник вопрос по поводу собаки. С собой в «наркологичку» брать алабая служивые отказались — без намордника вести овчарку в общественное место нельзя. Придется оставить в закрытой машине, пока отстраненного от управления водителя возят по наркодиспансерам.

Орлов С. А. спросил у остановивших его служивых: могут ли они присмотреть за машиной с собакой пока он будет сдавать на анализ свои «физиологические жидкости»? В ответ услышал отказ и обещание, что если собака проявит агрессию, ее пристрелят. Собаковод понял, что так оно, скорее всего, и произойдет и остался с собакой.

Судя по всему, полицейским именно это и было нужно. Они немедленно составил протокол об отаказе от медосвидетельствования — по ч. 1 ст. 12.26 КоАП. Наказание по ней — 30 000 рублей и 1,5—2 года лишения «прав». А далее заработал судебный конвейер. 17 июля 2018 года мировой судья 169-го судебного участка по Северному Тушино приговорил Орлова С. А. к штрафу и лишению «прав» на 1,5 года.

Тушинский суд в сентябре 2018-го оставил это решение в силе. И вот недавно уже в Московском городском суде было принято решение отправить дело на новое рассмотрение. Но не по существу сомнительной законности действий гаишников и равнодушия судей, а, фактически, по причине процессуальных нарушений в ходе апелляции в Тушинском суде.

Мосгорсуд нашел, что юридического защитника Станислава Орлова не уведомили должным образом о дате и месте рассмотрения дела во второй инстанции в Тушино. Можно не сомневаться, что на этот раз адвоката уведомят как следует, и заседание состоится со всеми положенными формальностями. И лишат г-на Орлова «прав» окончательно и бесповоротно. По большому счету только за то, что не взял с собой намордник для собаки.

штрафы, суд, лишение прав, ПДД, ГИБДД
8 апреля 2019
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