Японцы показали тизер нового Toyota Highlander

Новинку показали в виде необычной 3D-инсталляции, где задействовано 200 отдельных элементов. Каждый из них пришлось отдельно распечатывать на 3D-принтере, вручную окрашивать и подвешивать к потолку на нити.
В результате художник создал оптическую иллюзию, благодаря которой новый автомобиль возможно увидеть только в профиль. Увы, как выглядит передняя часть и корма пока неизвестно.
Шпионские снимки закамуфлированного Toyota Highlander 2020 модельного года, которые уже публиковал портал «АвтоВзгляд», дали возможность оценить габариты новой модели: по сравнению с предшественником кроссовер явно стал шире и длиннее.Скорее всего его дизайн выполнен в корпоративном стиле, схожем со свежим RAV4.
По предварительной информации, новый Toyota Highlander построен на платформе TNGA. Не исключено, что силовой агрегат 3.5 V6 останется прежним, но будет представлен в модернизированном виде. В качестве коробки передач останется знакомый восьмиступенчатый «автомат».