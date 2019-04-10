Японцы показали тизер нового Toyota Highlander

Фото Toyota
Будущий кроссовер, публичная премьера которого запланирована на автосалон в Нью-Йорке, представлен с помощью трехмерной инсталляции. Художник Майкл Мерфи создавал арт-объект в течение двух месяцев.
Иван Флягин

Новинку показали в виде необычной 3D-инсталляции, где задействовано 200 отдельных элементов. Каждый из них пришлось отдельно распечатывать на 3D-принтере, вручную окрашивать и подвешивать к потолку на нити.

В результате художник создал оптическую иллюзию, благодаря которой новый автомобиль возможно увидеть только в профиль. Увы, как выглядит передняя часть и корма пока неизвестно.

Шпионские снимки закамуфлированного Toyota Highlander 2020 модельного года, которые уже публиковал портал «АвтоВзгляд», дали возможность оценить габариты новой модели: по сравнению с предшественником кроссовер явно стал шире и длиннее.Скорее всего его дизайн выполнен в корпоративном стиле, схожем со свежим RAV4.

По предварительной информации, новый Toyota Highlander построен на платформе TNGA. Не исключено, что силовой агрегат 3.5 V6 останется прежним, но будет представлен в модернизированном виде. В качестве коробки передач останется знакомый восьмиступенчатый «автомат».

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10 апреля 2019
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