Японцы показали тизер нового Toyota Highlander

Новинку показали в виде необычной 3D-инсталляции, где задействовано 200 отдельных элементов. Каждый из них пришлось отдельно распечатывать на 3D-принтере, вручную окрашивать и подвешивать к потолку на нити.

В результате художник создал оптическую иллюзию, благодаря которой новый автомобиль возможно увидеть только в профиль. Увы, как выглядит передняя часть и корма пока неизвестно.