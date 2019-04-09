Секрет гламурных красоток: самый дешевый способ удалить сколы на кузове авто

Если ваш автомобиль покрылся за зиму сколами, смиритесь — этого, увы не избежать. Оно уже случилось и не стоит того, чтобы теперь хвататься за веревку и мыло. Лучше отправляйтесь в ближайший магазин, где продают лаки для ногтей. Или познакомьтесь с гламурной красоткой, в чьем арсенале наверняка найдется разножанровая косметика. Затем подберите максимально подходящий к вашему автомобилю цвет и закрасьте скол.

При ближайшем рассмотрении столь мелкий ремонт, возможно, и будет слегка заметен, но издалека ваш автомобиль выглядит по-прежнему идеально.

Если вы против такого ремонта, тогда лучше заранее озадачиться и подготовить свой автомобиль к зимнему сезону, наклеив виниловую пленку. Это не дешево, но наверняка защитит лакокрасочное покрытие вашего авто от сколов. Либо, до истечения срока действия полиса КАСКО вам придется растрясти страховщиков на покраску.