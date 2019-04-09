Секрет гламурных красоток: самый дешевый способ удалить сколы на кузове авто

Зима кончилась, и многие владельцы уже сейчас могут подвести ее грустные итоги, констатировав факт появления множественных сколов на своих автомобилях. Увы, качество асфальта, температурные перепады и влага делают свое черное дело.
Да, камни вылетают из-под колес впереди идущих автомобилей и тех, что едут по «встречке». Порой, это может серьезно ударить по карману автовладельца и его страховой компании. Как правило, страдают бамперы, капот, двери, пороги, лобовые стекла, противотуманки и радиатор.
Впрочем, стоит ли унывать. Есть недорогой, но действенный способ замаскировать полученные во время зимнего сезона легкие повреждения. Не все, конечно, но те, что связаны с лакокрасочным покрытием — наверняка.
Если ваш автомобиль покрылся за зиму сколами, смиритесь — этого, увы не избежать. Оно уже случилось и не стоит того, чтобы теперь хвататься за веревку и мыло. Лучше отправляйтесь в ближайший магазин, где продают лаки для ногтей. Или познакомьтесь с гламурной красоткой, в чьем арсенале наверняка найдется разножанровая косметика. Затем подберите максимально подходящий к вашему автомобилю цвет и закрасьте скол.
При ближайшем рассмотрении столь мелкий ремонт, возможно, и будет слегка заметен, но издалека ваш автомобиль выглядит по-прежнему идеально.
Если вы против такого ремонта, тогда лучше заранее озадачиться и подготовить свой автомобиль к зимнему сезону, наклеив виниловую пленку. Это не дешево, но наверняка защитит лакокрасочное покрытие вашего авто от сколов. Либо, до истечения срока действия полиса КАСКО вам придется растрясти страховщиков на покраску.