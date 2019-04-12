Российский авторынок стал пятым в Европе

Лидерскую позицию занял рынок Великобритании с показателем в 458 054 реализованных автомобиля, тогда как в феврале англичане не вошли даже в первую пятерку. Правда, переплюнуть прошлогодние результаты они не смогли, потеряв 3,4% «голосов».

На втором месте расположилась уступившая первую строчку Германия, где дилеры «пристроили» 345 523 автомобиля (-0,5%). Первую тройку замыкает Франция с объемом в 225 818 авто (-2,3%).

На четвертой строчке расположилась Италия (193 662 машин, −9,6%), где падение продолжается уже седьмой месяц подряд. Если принять в расчет при составлении европейского хит-парада и российский рынок тоже, то он займет пятую позицию: за отчетный период, в котором наши соотечественники приобрели около 150 000 легковых автомобилей. Кстати, испанцы, прописавшиеся в феврале на пятом месте, в первый весенний месяц купили 122 664 машин (-4,3%).