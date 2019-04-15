Genesis привез на моторшоу в Нью-Йорке совершенно новую модель

В качестве анонса корейцы опубликовали совершенно беспредметный 14-секундный тизерный ролик, с подписью о том, что марка покажет в Нью-Йорке что-то новое. По некоторым данным, стенд Genesis украсит первый кроссовер марки, выросший из концепткара GV80 Fuel Cell.

Стоит напомнить, что «паркетник» разделит модульную платформу с Genesis G80. Ожидается, что в арсенале GV80 будет пара бензиновых моторов: вероятнее всего, 365-сильный V6 объемом 3,3 л и пятилитровый V8 мощностью 420 л. с. Судя по всему, Genesis GV80 станет конкурентом BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Несмотря на то, что автомобиль уже засветился во время дорожных испытаний, в скорую премьеру модели верят не все: существует вероятность, что кроссовер дебютирует лишь осенью.

По другой версии, бренд привезет на моторшоу серийное воплощение прошлогоднего роскошного концепта Genesis Essentia на электротяге. В любом случае, производитель обещает к 2021 году пополнить свою продуктовую линейку спорт-купе и еще одним кроссовером. Всего к этому времени в линейке марки будет шесть моделей.