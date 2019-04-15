С новой BMW 1-й серии сняли камуфляж

Новая BMW 1-й серии, переедет на недавно разработанную переднеприводную платформу FAAR, дающую возможность оснащать автомобиль не только классическими ДВС, но и гибридными и электрическими силовыми установками. Кроме того, свежая «тележка» позволяет сделать автомобиль просторнее внутри.

Судя по фото, где запечатлели, кстати, авто в самой производительной версии M135i, «копейка» внешне схожа с X2. Кроме того, новинка унаследует от «Икс второго» турбированный мотор мощностью 306 л. с. с максимальным крутящим моментом в 450 Нм. Двигатель выступит вместе с восьмиступенчатой АКП Steptronic и системой полного привода. Ожидается и гибридный вариант с агрегатом на 400 сил.

Кстати, компания BMW к 2025 году планирует, в кооперации со своим конкурентом по Большой немецкой тройки брендом Mercedes-Benz, создать новую архитектуру для своих младших моделей. Правда, окончательные соглашения пока не достигнуты.