Иностранные автобренды одновременно взвинтили российские цены на свои машины

Больше всего автомобили подорожали у японского Mitsubishi и шведского Volvo. Скачок цен у этих производителей затронул почти всю продуктовую линейку и составил 0,6–2,5% и 0,3–5,7% соответственно.

Еще три марки, представленные на российском рынке, пересмотрели прайс-листы у половины своих моделей. Речь идет о Jeep, который повысил стоимость на 0,8–4,2%, Subaru — на 0,9–1,7% и Changan — на 0,9–1,6%.

Четыре бренда изменили свою ценовую политику в более щадящем режиме и ограничились корректировкой ценника лишь у одной или нескольких моделей. У Mercedes-Benz «потяжелел» только пикап X-Klasse на 1–3%. Корейская KIA подняла стоимость хэтчбека Picanto и седана К900 на 2,3 – 4%.

Японская Mazda на 1–3,1% увеличила прайс на кроссовер СХ-5, а у Lexus на 1,7–2,5% подоржал только NX.