Шанхай-2019: экстравагантная китайская марка Lynk&Co идет в Россию

Да, Россия стоит в ближайших планах у Lynk&Co — согласно заявлениям топ-менеджмента марки, продажи автомобилей у нас начнутся уже в следующем году. Линейка Lynk&Co представлена тоемя моделями с индексами 01, 02 и 03.
И это не повод для недовольства, а скорее наоборот. Особенно учитывая тот факт, что по цене китайские автомобили будут сильно уступать моделям-вдохновителям.
Турбомоторы, неординарный дизайн, роботизированные трансмиссии с парой сцеплений и огромный букет премиальных опций — вот какими будут машины Lynk&Co. Если, конечно, они все-таки доберутся до России. А то ведь поделиться своими амбициозными планами — для китайцев норма, но, увы, слова у них далеко не всегда вяжутся с делами.