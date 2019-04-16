Шанхай-2019: экстравагантная китайская марка Lynk&Co идет в Россию

Да, Россия стоит в ближайших планах у Lynk&Co — согласно заявлениям топ-менеджмента марки, продажи автомобилей у нас начнутся уже в следующем году. Линейка Lynk&Co представлена тоемя моделями с индексами 01, 02 и 03.

Если первопроходец оказался действительно самобытным, то в двух последних случаях дизайн перекликается с Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.