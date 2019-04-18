В каких регионах России процветает вторичный авторынок

Вершину регионального рейтинга традиционно занимает Подмосковье, где во вторые руки передали 73 200 «бэушек». За ним следует Краснодарский край, где авто с пробегом стремительно набирают популярность, обогнав даже Белокаменную. На юге реализовали 59 300 «легковушек», а в Москве сбыли 57 800 б/у машин.

На четвертой строке прописался Санкт-Петербург с показателем в 38 500 экземпляров, а первую пятерку замыкает Ростовская область, где «вторичка», по сообщению агентства «Автостат», составила 33 700 автомобилей.

Стоит напомнить, что в марте российский рынок автомобилей с пробегом впервые за очень долгое время просел, пусть и совсем немного: всего за первый весенний месяц наши соотечественники приобрели 430 000 неновых авто, снизив динамику до −0,2%.