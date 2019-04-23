Новый BMW M8 Gran Coupe выкатился на тесты

Судя по снимкам, опуликованным изданием Motor1, испытательный образец уже «одели» в серийный кузов. В первую очередь об этом говорит оптика, схожая cо светотехникой концепткара, а также большой спойлер, интегрированный в крышку багажника.

BMW M8 Gran Coupe придет на смену M6 Gran Coupe, ждать этого осталось не долго. По некоторым данным, «заряженная» «четырехдверка», спешащая подвинуть Mercedes-AMG GT 4-Door, предстанет перед публикой в производственной версии в конце этого — начале следующего года. Сразху же после M8 Coupe и стандартной «восьмерки» Gran Coupe.

Ожидается, что под капотом M8 Gran Coupe поселится 4,4-литровый V8 с парой турбин, переживший модернизацию, выдающий более 600 л. с. Кстати, несколько дней назад баварцы вывели на трек Нордшляйфе обновленный BMW X5 M с аналогичным движком, агрегатированным с восьмискоростным «автоматом».