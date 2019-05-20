АВТОВАЗ признал, что у 32 000 автомобилей LADA неисправные тормоза

У бракованных машин, проданных с ноября 2017 года по настоящий момент, может произойти поломка вакуумного усилителя тормозов. После этого водителю придется делать большее усилие, нажимая на педаль.

Чтобы понять, какой конкретно универсал участвует в сервисном мероприятии, нужно найти на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» список идентификационных номеров дефектных авто и сравнить с VIN в паспорте. При совпадении следует связаться, не откладывая дело в долгий ящик, с ближайшим дилером и записаться на прием. Ведь с тормозами шутки плохи.

В дилерском автосервисе неисправный узел проверят и, если это необходимо, заменят на кондиционный. Все запчасти и работы, связанные с проблемой, конечно, производитель предоставит бесплатно. Стоит отметить, что представители бренда в ближайшее время свяжутся с владельцами сами.

Напомним, что в конце прошлого года Волжский автозавод инициировал отзыв более 40 000 LADA Vesta из-за того, что седаны укомплектовали не сертифицированными «запасками».