Названа точная дата премьеры нового Bentley Flying Spur

Британцы испытали седан Bentley Flying Spur нового, третьего по счету поколения, на гоночном треке, попутно раскрыв свежие технические подробности о новинке. Кроме того, стала известна точная дата и даже время премьеры роскошной «четырехдверки».
Так уж повелось у маркетологов бренда выдавать информацию о новом Bentley Flying Spur небольшими партиями. Так, сначала разработчики показали надкапотную фигурку в виде крылатой буквы B, при необходимости убирающуюся в целях безопасности за радиаторную решетку — привет, Rolls-Royce.
Потом рассказали об эксклюзивной внутренней обивке дверей. Теперь же стало известно, какими технологиями из области активной безопасности оснастили модель. Начнем с того, что авто получило систему All-Wheel Steering, когда на высоких скоростях подруливаются задние колеса в одном направлении с передними. Это улучшает устойчивость авто при обгонах и иных маневрах.
Кроме того, стало известно о системе полного привода новинки: в обычных условиях тяга поступает на заднюю ось, но при малейшей пробуксовке автоматически начинает распределяться между всеми колесами. В дополнение к этому впервые машину оснастили системой Dynamic Ride, автоматически меняющей настройки подвески.
Остается добавить, что мировая премьера Flying Spur, построенного на одной платформе с купе Continental GT, а, соответственно, и оснащенная теми же моторами, состоится 11 июня в 13:00 по московскому времени. Место, правда, не уточняется.