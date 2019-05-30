Названа точная дата премьеры нового Bentley Flying Spur

Так уж повелось у маркетологов бренда выдавать информацию о новом Bentley Flying Spur небольшими партиями. Так, сначала разработчики показали надкапотную фигурку в виде крылатой буквы B, при необходимости убирающуюся в целях безопасности за радиаторную решетку — привет, Rolls-Royce.

Потом рассказали об эксклюзивной внутренней обивке дверей. Теперь же стало известно, какими технологиями из области активной безопасности оснастили модель. Начнем с того, что авто получило систему All-Wheel Steering, когда на высоких скоростях подруливаются задние колеса в одном направлении с передними. Это улучшает устойчивость авто при обгонах и иных маневрах.