Ford остановил работу двух заводов в России

Речь идет об изготовлении моторов. Между тем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», сборка коммерческого Transit на этом же заводе будет продолжаться в полной мере.

Еще одно предприятие Ford, разместившееся во Всеволожске под Санкт-Петербургом, пока еще продолжает работать. Но это ненадолго. По сообщению информагентства ТАСС со ссылкой на председателя профсоюза, завод закроет свои двери 13—14 июня. Стоит отметить, частично производство там уже приостановлено: седан Ford Mondeo строить перестали.

Остается еще Focus — бестселлер бренда на российском рынке. Видимо, по причине популярности этот автомобиль будут собирать до последнего момента. Кстати, продажи Ford в РФ за последний месяц весьма подросли. Правда, это произошло за счет больших скидок на продукцию марки.

Стоит напомнить, что в конце марта американцы объявили об уходе с отечественного рынка «легковушек». Причем компания сохранит сеть дилерских центров, где будут продавать и обслуживать не только «Транзиты», но и предоставлять сервис легковым «Фордам» возрастом, не старше 10 лет.