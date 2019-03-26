Ford сворачивает производство в России уже этим летом

Конвейеры по сборке легковых авто бренд собирается остановить уже предстоящим летом, а точнее — в июне-июле. По прогнозам, первой закроется совместная с Sollers площадка в Набережных Челнах и во Всеволожске.

Останется только производство в Елабуге, где собирают коммерческий Transit, а так же кроссоверы Ford Explorer и Kuga. Но и работа этого предприятия остается под вопросом. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, существует вероятность, что завод в Татарстане тоже перестанет собирать американские автомобили.

Представители дилеров рассказали, что в плане на июнь заказов на легковые авто Ford уже нет, остались только на машины сегмента LCV. А по некоторым данным, совместное предприятие Ford Sollers уже приступило к поискам покупателей активов компании. Можно сказать, что исход предрешен, но официальный приговор вынесут со дня на день.

Дело в том, что для американской марки настали не лучшие времена. Напомним, что по итогам прошлого года Ford понес колоссальные убытки в Европе, превысившие 240 млн. долларов. Именно это привело компанию к решению глобальной реструктуризации бизнеса, и Россия оказалась в первых рядах.