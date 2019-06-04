Сколько автомобилей Mitsubishi купили в России в мае

Отечественные продажи опустились сразу на 16,9% по сравнению с показателями прошлого года. Да и относительно апреля объем упал приблизительно на 5%. Но японцы уверены в перспективе:

- В мае в России трафик в дилерские центы снижается из-за праздников. — рассказал глава российского офиса марки Осаму Иваба. — Но мы планируем нарастить объемы продаж за счет ближайших поставок L200 с автоматической коробкой и Eclipse Cross с полным приводом.

Вершину рейтинга популярности уже традиционно и с большим отрывом занимает Mitsubishi Outlander, разлетевшийся тиражом в 1767 экземпляров. Напомним, что кроссовер располагает двумя бензиновыми «четверками» — на выбор: двухлитровой мощностью 146 л. с. и 167-сильной объемом 2,4 л., выступающими в паре только с вариатором. Привод — передний или полный. Ценник на «паркетник» стартует от 1 689 000 рублей.

На второй строчке прописался рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport с показателем в 504 автомобиля, а ТОП-3 замыкает компактный кроссовер ASX, проданный в количестве 324 единиц. Кстати, последний обновился, получив внешность в одном ключе с L200, но российским потребителям пока предложен дореформенный «паркетник».