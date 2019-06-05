Названы самые безопасные подержанные автомобили для перевозки детей

Фото: wsj.com
Понятно, что наиболее безопасные автомобили для перевозки детей — новые, в чьем списке оснащения есть основной набор систем активной безопасности, эйрбэги и на счету пять звезд от комитета Euro NCAP. Но что, если приходится выбирать подержанное авто?
Светлана Ермолаева

Как правило, родители подходят ответственно, выбирая машину, ведь рядом с ними в салоне будут находиться дети: проверяют исправность подушек безопасности (по статистике, примерно 84,5% покупателей), штудируют списки электронных помощников в оснащении (60%), просматривают рейтинги краш-тестов.

Специалисты группы компаний «АвтоСпецЦентр» провели свой собственный соцопрос среди вот таких ответственных автовладельцев и выяснили, каким конкретно автомобилям с пробегом они доверили своих чад. В исследовании приняли участие 430 человек.

Лидером ТОП-5 «бэушек» стала Mazda3 2008-го года выпуска (15% опрошенных). Чуть менее популярным явился Volkswagen Golf SV 2011 года (14%).

Фото: marchionneinsurance.com

Третье место досталось BMW 2-й серии Active Tourer 2017 года (8,1%). За ним следуют Volkswagen Touran 2007 (7%) и Volkswagen Golf 2006 года (5%). К слову сказать, все эти модели в результате европейских краш-тестов получили максимальные пять баллов, а безопасность малышей в них оценили в 84% и более.

Если говорить только о премиум-классе, то в первой тройке разместились Infiniti FX 2012 г. в., Audi Q5 2009 и BMW 3-й серии 2013 года.

Напомним, что, отправляясь в поездку с детьми возрастом до 7 лет, нужно не забыть установить специальное удерживающее устройство (кресло или люльку). Кстати, плюсом в пользу авто станут крепления ISOFIX, исключающие ошибки при установке детского кресла, а также надежно крепящие само устройство к сиденью машины.

И еще, хоть в нашей стране и не штрафуют за перевозку малышей от 7 до 12 лет без удерживающих устройств, эксперты все же советуют детскими креслами не пренебрегать.

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5 июня 2019
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