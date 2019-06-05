Названы самые безопасные подержанные автомобили для перевозки детей

Как правило, родители подходят ответственно, выбирая машину, ведь рядом с ними в салоне будут находиться дети: проверяют исправность подушек безопасности (по статистике, примерно 84,5% покупателей), штудируют списки электронных помощников в оснащении (60%), просматривают рейтинги краш-тестов.

Специалисты группы компаний «АвтоСпецЦентр» провели свой собственный соцопрос среди вот таких ответственных автовладельцев и выяснили, каким конкретно автомобилям с пробегом они доверили своих чад. В исследовании приняли участие 430 человек.

Лидером ТОП-5 «бэушек» стала Mazda3 2008-го года выпуска (15% опрошенных). Чуть менее популярным явился Volkswagen Golf SV 2011 года (14%).