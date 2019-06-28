Французы выкатили новое поколение Renault Kangoo

Судя по фото, предположим, что дизайн передней части автомобиля будет динамичнее, чем облик нынешних моделей Clio и Megane. Сбоку видны сдвижные двери, на крыше рейлинги, а сзади двери оставили распашными.

На дверях видны защитные панели. Скорее всего, на серийном экземпляре они будут из неокрашенного пластика. Это практично. Визуально автомобиль очень схож с электроконцептом Kangoo Z. E. Concept.

Вероятнее всего, на первых серийных машинах будет стоять дизельный мотор объемом 1,5 л и мощностью 115 л. с. (260 Н. м.)