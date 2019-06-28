Французы выкатили новое поколение Renault Kangoo

Французы готовят третье поколение малотоннажного грузовичка Kangoo, или как его называют у нас, «Кенга». Машину в камуфляже проходящую дорожные испытания поймал в объектив фотоаппарата сотрудники немецкого издания AutoBild.
Судя по фото, предположим, что дизайн передней части автомобиля будет динамичнее, чем облик нынешних моделей Clio и Megane. Сбоку видны сдвижные двери, на крыше рейлинги, а сзади двери оставили распашными.
На дверях видны защитные панели. Скорее всего, на серийном экземпляре они будут из неокрашенного пластика. Это практично. Визуально автомобиль очень схож с электроконцептом Kangoo Z. E. Concept.
Вероятнее всего, на первых серийных машинах будет стоять дизельный мотор объемом 1,5 л и мощностью 115 л. с. (260 Н. м.)
Фото: AutoBild
Фото: AutoBild
Если говорить о модели в целом, то второе поколение французского малотоннажника оказалось довольно востребованным. На его базе сделали Mercedes-Benz Citan. Который, впрочем, не снискал особой популярности ни в Европе, ни у нас.
Напомним, что «Кенга» ушла из России в 2016 году из-за падения продаж. Однако сейчас в нашей стране бегает немало Renault Kangoo второго поколения с бензиновыми и дизельными двигателями. Новую же модель, опять же, второй генерации, купить можно. Если вы этого хотите, то приготовьтесь выложить кругленькую сумму — целых 2 619 000 рублей. А все потому, что это будет электромобиль Kangoo Z. E. 33.