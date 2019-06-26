5 правил устранения царапин на кузове авто, которые должен знать каждый

Фото: АвтоВзгляд
Как оценить повреждение, с какой стороны подходить к ремонту и почему не следует браться за работу, если не уверен в результате. Подробная инструкция по ремонту любой царапины — на портале «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Эксплуатация всегда оставляет на кузове автомобиля следы. Даже стоящий автомобиль получает повреждения, а выезд на любую дорогу — всегда риск обзавестись новыми шрамами на кузове. Это не правило, а аксиома.

Можно добиться потрясающий аккуратности от себя, но окружить свой автомобиль столь же педантичными и вежливыми к имуществу людьми — просто невозможно. Как и проехать мимо всех низколетящих камней, песка и шипов. Зима закончилась три месяца назад, а соседи по потоку до сих пор «скребут асфальт». Если нельзя остановить, значит, надо возглавить. Или, на худой конец, взять в свои руки.

Поэтому портал «АвтоВзгляд» подготовил подробную инструкцию для всех, кто хочет сохранить свой автомобиль и получать от него удовольствие долгие годы.

Оценка царапины

Прежде, чем хвататься за полировальную машинку или записываться на «кузовные работы», надо оценить предмет своего негодования — длинную и, на первый взгляд, глубокую царапину. Сделать это можно двумя простыми методами: если ноготь не цепляется за повреждение — заполировать до идеального состояния можно.

Второй вариант — облить водой. Если на влажной детали повреждение не заметно, то можно смело браться за «шлифок». Царапина уйдет. Все, что выходит за рамки двух вышеописанных методик, говорит лишь об одном: без применения дополнительных усилий, знаний и материалов убрать дефект не удастся.

До металла

Это популярное выражение, которое описывает глубину повреждения, но почти никогда не является правдой. Чтобы пробить защитный слой до основания, ветка должна быть очень крепкой, а тележка из супермаркета — невероятно точной. Чаще всего повреждают только лак или верхний слой краски, поэтому перед началом работ важно точно определить глубину «шрама».

Кстати, немаловажно узнать и толщину слоя шпаклевки, грунта и краски на поврежденной детали. Даже новые, недавно приобретенные у официальных дилеров авто имеют, увы, ремонтированные кузовные элементы, поэтому нужно не просто прикинуть, а точно узнать все подробности «места действия».

Этот пункт является самым лучшим экзаменом для любой детейлинг-мастерской: если мастер перед работой прошел по детали толщиномером — значит, вы отдаете свой автомобиль профессионалам.

Ремонт сколов

Миллион раз говорили, но судя по всему, никогда не поздно повторить: скол заполировать нельзя. Никак. Никогда. Сколы можно только закрасить, причем порой это удается сделать без полной перекраски детали: обработаем средством от ржавчины, снимем «тысячной» наждачной бумагой острые и рваные края, покроем грунтом, а затем покрасим подобранной по коду краской и покроем лаком. Так, и только так.

Все истории про фломастеры, цветную полироль и прочие хитрости, позволяющие убрать скол за 5 минут, ожидая бутерброд из самой известной в мире бутербродной, являются уделом перекупщиков автомобилей и поклонников временных решений. Уже после первой мойки станет заметно, что краска высохла и провалилась, а повреждение заметно, даже если вы попали в цвет. Договоримся на берегу: делаем для себя, поэтому делаем лучше, чем хорошо.

Любую царапину можно убрать без перекраски детали

Чистая, как слеза младенца, правда. Только путать этот процесс с простой полировкой не стоит — он куда сложнее и требует больших затрат. Во-первых, повреждение нужно как следует обезжирить растворителем или его аналогом. Вытереть насухо и заклеить скотчем — мы будем сначала красить, а потом только полировать. Во-вторых, «заматировать» шкуркой, убрав острые края.

Если металл виден, то надо покрывать грунтом. Дело даже не в ржавчине, а в том, что так и только так краска будет держаться на детали. Переделывать не придется. Кстати, покрывать грунтом из баллончика не следует, лучше всего взять «химию» в банке и проделать всю операцию ватным тампоном. Целевое использование, без последующего оттирания следов с кузова автомобиля. Потом краска в цвет, потом лак.

И только после всех вышеописанных процедур потребуется полировка. Как вы понимаете, процесс, что продается на автомойке, не очень вписывается в описанную выше концепцию.

Защита лучше нападения

Чтобы защитить себя от долгих и мучительных вечеров с полировальной машиной в руках и от длинных счетов, можно и нужно изначально задуматься о самых подверженных царапинам местах. И защитить их до того, как машина выйдет в бурные воды мегаполиса. Различные пленки, покрытия и «керамики» стали доступными даже для обладателей бюджетных автомобилей.

Не готовы переплачивать — делайте сами. Лист самого дешевого, но действенного пластика обойдется в 500 рублей, а полный комплект химии для нанесения керамической защиты — в 3 000 рублей. Как бак бензина.Притом керамику, в отличии от пленки, наносить никогда не поздно. Она забивает поры и царапины, хорошо держится и может прослужить даже несколько лет. Превентивное действие всегда дешевле!

Чистый, опрятный и ухоженный автомобиль — гордость хозяина и верная опора для любой семьи. Это может прозвучать мистически, как телеканал ТВ3, но статистика автомобильных СТО подтверждает, что автомобили, которым повезло с хозяевами, ломаются реже и имеют больший ресурс, чем их менее удачливые собратья, сошедшие с того же конвейера.

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26 июня 2019
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