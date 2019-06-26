5 правил устранения царапин на кузове авто, которые должен знать каждый

Эксплуатация всегда оставляет на кузове автомобиля следы. Даже стоящий автомобиль получает повреждения, а выезд на любую дорогу — всегда риск обзавестись новыми шрамами на кузове. Это не правило, а аксиома.

Можно добиться потрясающий аккуратности от себя, но окружить свой автомобиль столь же педантичными и вежливыми к имуществу людьми — просто невозможно. Как и проехать мимо всех низколетящих камней, песка и шипов. Зима закончилась три месяца назад, а соседи по потоку до сих пор «скребут асфальт». Если нельзя остановить, значит, надо возглавить. Или, на худой конец, взять в свои руки.

Поэтому портал «АвтоВзгляд» подготовил подробную инструкцию для всех, кто хочет сохранить свой автомобиль и получать от него удовольствие долгие годы.