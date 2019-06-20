Возрождение легенды: на дорогах снова появятся «Рафики»

Как рассказал «Российской Газете» владелец RAF Кирилл Шумейко, новая продуктовая линейка будет представлена тремя моделями. В их числе — большой городской автобус, малый «бус» на 25 мест и типичная «маршрутка» с девятью посадочными местами. Она-то и навяжет конкуренцию «Газелям».

Кстати, изначально планировалось, что новые «Рафики» создадут на основе ГАЗели Next, но в последствии от этой идеи на заводе отказались.

Впрочем, удивляться тут нечему — по собственным данным портала «АвтоВзгляд», многие решения для будущего автомобиля были заимствованы у бурно развивающихся представителей китайского автопрома. Но вот когда машины возрожденной латвийской марки запустят в серию, пока не ясно.

Ведь еще два года назад RAF кичился разработкой электробуса, да только на дорогах он так, увы, и не появился. Что ж, обещанного три года ждут.