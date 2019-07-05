Lamborghini бьет рекорды по продажам

Основной объем марке сделал кроссовер Lamborghini Urus: за шесть месяцев автомобиль разлетелся тиражом в 2693 экземпляра. На его долю пришлось 40,9%. Оставшиеся 59,1% — это спорткупе Lamborghini Huracan и Lamborghini Aventador SVJ, распроданные в количестве 1211 и 649 экземпляров соответственно.

Как и раньше, крупнейший рынок для бренда — Соединенные Штаты, где реализовали 1543 суперкара с сумасшедшей положительной динамикой в 128%. За США следуют Китай, Великобритания, Япония и Германия.

Отметим, что в России обладателями автомобилей Lamborghini стали 76 покупателей, подняв популярность сразу на 192%, то есть почти в три раза. И это при том, что общая картина отечественного автомобильного рынка довольно удручающая: он продолжает падать. Эксперты считают, что в этом году продажам уже не взлететь, и о положительных трендах в ближайшее время лучше позабыть.

Между тем, в октябре до состоятельных россиян доедет обновленный Lamborghini Huracan Evo, вооруженный 5,2-литровым «атмосферником» мощностью 640 л. с. по цене в 16,5 млн. рублей. Заказы на гиперкар начали принимать в конце июля.