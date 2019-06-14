Суперкар Lamborghini Huracan научился ездить по бездорожью

Свежий прототип построили из обновленного Lamborghini Huracan Evo c 5,2-литровым «атмосферником» мощностью 640 л. с., выступающим вместе с семискоростным «автоматом» и полным приводом. А еще с системой Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) — мозговым центром суперкара, умеющим самостоятельно менять настройки двигателя, шасси и рулевого управления на основании выбранного режима движения, стиля вождения и характера дороги.
Но все это концепткар унаследовал от рестайлингового Evo. Чем же может похвастать именно Lamborghini Huracan Sterrato? Разработчики приподняли авто, нарастив клиренс на 47 см, а также увеличили углы въезда и съезда на 1% и 6,5% соответственно.
20-дюймовые диски «обули» в специально разработанную по этому случаю «резину» увеличенного размера с высоким профилем. Прибавьте расширенную колею передних и задних колес на 30 мм.
«Итальянец» обзавелся дополнительной защитой днища, накладками на арки с воздухозаборниками и брызговиками из углепластика. Кроме того, прототип получил новый титановый каркас безопасности, модифицированные спортивные кресла с четырехточечными ремнями и защищенную от воды оптику на крышу и бамперы.
Перерастет ли концепткар в нечто большее, пока не сообщается. Зато Lamborghini Huracan Evo, дебютировавший в начале года, совсем скоро докатится и до российских потребителей. Правда, точная дата продаж пока держится в секрете. Известно лишь, что это произойдет летом.