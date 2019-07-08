5 cамых продаваемых новых иномарок дешевле 1 000 000 рублей

Средняя цена на KIA Rio сейчас равняется 939 000 рублей. Напомним, что в общероссийском чарте модель заняла третью строчку (ее обогнали отечественные LADA Granta и Vesta) с продажами за полгода в 47 431 экземпляров.

На втором месте прописался еще один «кореец» — седан Hyundai Solaris, получившей средний ценник в 897 000 «целковых». Среди всех авто «Солярис» идет пятым пунктом с показателем в 30 710 единиц. Тройку лидеров, как сообщает агентство «Автостат», замыкает Volkswagen Polo с прайсом в 848 000, разошедшийся тиражом в 27 810 автомобилей (6 место).

Четвертым идет кроссовер Renault Duster, оцененный в 995 000 «деревянных»: «француз» пришелся по вкусу 18 713 покупателям (8 строчка). А под цифрой пять прописался Skoda Rapid — чешский лифтбэк, стоимостью 952 000 рублей. За него с начала года рублем проголосовали 16 978 россиян, разместив на 9 месте. Кстати, последний начал готовиться к смене поколений, правда, раньше конца 2021 года «Рапид» новой генерации ждать не стоит.