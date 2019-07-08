Как ГИБДД подставляет водителей на трассе М4 с помощью временных знаков

Понимая это, многие неискушенные водители позволяют себе их игнорировать, в результате чего они попадают в объятия полицейских, намеренно устраивающих засады на указанных участках. С этим явлением столкнулся по пути на юг по трассе М-4 и автор этих строк. Поэтому все, кто собирается за рулем в этом направлении, должны быть готовы к хитрым уловкам полицейских.

Не следует недооценивать временные знаки еще и потому, что проверить правильность их установки в таких обстоятельствах совсем нелегко. Во-первых, необходимо знать в мельчайших подробностях все ГОСТы, регламентирующие их внешний вид и нормативы использования. А во-вторых, придется писать заявление в местное Управление ГИБДД ГУВД с просьбой о проверке законности установки временного знака на данном участке.

Ведь, согласно «Наставлению по дорожно-патрульной службе», контроль в этой сфере осуществляется соответствующим подразделением ГИБДД. А коллеги могут запросто «состряпать» нужный документ в пользу своих сослуживцев-патрульных. Ответ ведомство обязано прислать не позднее одного месяца, так что это еще и вопрос времени. В итоге отпускникам будет разумнее и дешевле соблюдать все временные знаки, чем в последствии тратить силы на выяснение их легитимности.