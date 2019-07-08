Как ГИБДД подставляет водителей на трассе М4 с помощью временных знаков

В разгар сезона отпусков, когда счастливая армия путешественников устремляется за рулем к Черному морю, в очередной раз напоминаем, что игнорирование водителями временных дорожных знаков по-прежнему дорого обходится. Особенно в тех случаях, когда они установлены вне участков с ведением ремонтных работ.
Напомним, что временные дорожные знаки отличаются желтым фоном, в то время как у обычных он белый. Тем же желтым цветом обозначается временная разметка. Согласно ПДД, в случаях, когда значения стандартных и временных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными. То есть приоритет всегда у желтых символов, это касается и разметки.
Обычно они используются в течение ограниченного срока на участках, где ведется ремонт дорожного полотна, мостов или ограждений. Но частенько на российских трассах приходится видеть временные символы, регулирующие движение, там, где нет никакого намека на работы по реконструкции дороги. Как правило, речь идет о знаках, в буквальном смысле слова — на ровном месте ограничивающих скоростной режим, что в такой ситуации явно противоречит здравому смыслу.
Понимая это, многие неискушенные водители позволяют себе их игнорировать, в результате чего они попадают в объятия полицейских, намеренно устраивающих засады на указанных участках. С этим явлением столкнулся по пути на юг по трассе М-4 и автор этих строк. Поэтому все, кто собирается за рулем в этом направлении, должны быть готовы к хитрым уловкам полицейских.
Не следует недооценивать временные знаки еще и потому, что проверить правильность их установки в таких обстоятельствах совсем нелегко. Во-первых, необходимо знать в мельчайших подробностях все ГОСТы, регламентирующие их внешний вид и нормативы использования. А во-вторых, придется писать заявление в местное Управление ГИБДД ГУВД с просьбой о проверке законности установки временного знака на данном участке.
Ведь, согласно «Наставлению по дорожно-патрульной службе», контроль в этой сфере осуществляется соответствующим подразделением ГИБДД. А коллеги могут запросто «состряпать» нужный документ в пользу своих сослуживцев-патрульных. Ответ ведомство обязано прислать не позднее одного месяца, так что это еще и вопрос времени. В итоге отпускникам будет разумнее и дешевле соблюдать все временные знаки, чем в последствии тратить силы на выяснение их легитимности.