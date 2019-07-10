Легендарный Volkswagen Beetle опять прекратил свое существование

Volkswagen Beetle был разработан Фердинандом Порше по поручению Адольфа Гитлера. Сборка авто стартовала в 1938 году: тогда модель носила имя KdF-Wagen в честь нацистской общественной организации, вложившей значительную сумму в производство.

По техническому заданию автомобиль должен был вмещать четырех взрослых людей и развивать скорость не менее 100 км/ч. Модель разрабатывалась как недорогая семейная «легковушка», доступная средней немецкой семье с детьми.

Малолитражный «Жук» в 1997 году переехал на переднеприводную платформу, разделив ее с Golf, и получил имя New Beetle. Автомобиль строили на нескольких заводах, в том числе в Мексике, где машину нарекли Vocho.

В 2018 году было принято решение прекратить производство авто. На прощание хетчбэк получил версию Final Edition, представленную на рынке Соединенных Штатов. Финальный «Жук» оснастили двухлитровым наддувным мотором мощностью 176 л. с. в сочетании с шестискоростным «автоматом» и прикрутили ценник в 23 000 долларов.

В России по причине маленького спроса и высокого ценника VW New Beetle покинул продуктовую линейку немецкого бренда в конце 2016 года.