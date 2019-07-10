Названа дата дебюта обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport дебютирует 25 июля в Таиланде. Кстати, там его и видели последний раз во время испытаний, облаченного в камуфляжную пленку. И хотя разработчики еще не обнародовали точные данные о внедорожнике, речь, похоже, идет о легком фейслифтинге.

Художники поменяли оформление радиаторной решетки и перелицевали бамперы. Также изменилась оптика, выполненная в духе «паркетника» Eclipse Cross: узкие передние фары и вертикальные «противотуманки».

В салоне, как уже писал портал «АвтоВзгляд», ожидается новая центральная консоль и свежий мультимедийный комплекс, а также более современные и качественные материалы отделки.

- Обновленный Pajero Sport безусловно приедет и в Россию. — рассказала порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель Mitsubishi Наталья Костенок. — Производство внедорожника также будет локализовано. Но сроки пока неизвестны.

Моторы, скорее всего, останутся прежними. Сейчас российским покупателям предложен Pajero Sport с 2,4-литровой дизельной «четверкой» мощностью 181 л. с., работающей с шестиступенчатой «механикой» или восьмискоростным «автоматом». Можно выбрать «проходимца» и с бензиновым 209-сильным V6 объемом 3 л. Этот мотор агрегатируется только с АМТ. Цена начинается от 2 379 000 рублей.