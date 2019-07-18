В Москве стартовала серийная сборка кроссовера Renault Arkana

– На московском заводе Renault стартует производство созданного российскими специалистами, и в первую очередь для России, купе-кроссовера Renault Arkana. Во многом это стало возможным благодаря подписанному в конце 2018 года специнвестконтракту (СПИК) между АВТОВАЗом и Минпромторгом. СПИК был заключен для развития модельной линейки Renault и других брендов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а также модернизации производственных мощностей, — приводится в сообщение цитата главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Напомним, что цена Arkana стартует от 1 млн. рублей. Базовая комплектация машины оснащается 1,6-литровым 114-сильным бензиновым «атмосферником», 6-ступенчатой МКП и имеет передний привод. Самая дорогая модификация купе-кроссовера стоит 1,5 млн. рублей. Топовая Arkana обладает 1,33-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, вариаторной КП и полноприводной трансмиссией.