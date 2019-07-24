Китайцы наводнят Россию подержанными машинами

Первая партия из 300 автомобилей общей стоимостью 2 500 000 долларов будет отправлена из провинции Гуандун после того, как они пройдут таможенное оформление.

Список китайских регионов, которым разрешен вывоз за рубеж машин с пробегом, был утвержден два месяца назад. Всего на сегодняшний день соотвествующие лицензии на экспорт выданы десяти провинциям Поднебесной, в числе которых Пекин, Шанхай и Тяньцзинь.

Учитывая общую стоимость первой партии, средняя цена одной машины составляет чуть более 500 000 рублей. Напомним, что по итогам текущего полугодия спрос в России на новые автомобили китайских марок составил 16 022 проданных экземпляров. Это всего на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.