Новый Volkswagen Golf попал в объективы камер без камуфляжа

Будущий Volkswagen Golf построен на основательно модернизированной платформе MQB, что позволило облегчить массу автомобиля на 35–70 килограммов. Тем не менее объем багажника увеличился до 400 литров.

На последних снимках хетчбэка можно рассмотреть объемный рельефный капот и утонченную полосу решетки радиатора между узкими оригинальными фарами.

Что касается салона, то портал «АвтоВзгляд» уже публиковал наброски интерьера, где основную функцию управления автомобильными системами возьмет на себя интерактивный монитор медиасистемы, который визуально визуально сливается в одно целое с цифровой панелью приборов. Количество аналоговых кнопок на центральной консоли сведено к мимнимуму.