Названа дата премьеры нового Nissan Juke

Компактный кроссовер Nissan Juke следующей генерации уже неоднократно попадал в объективы камер папарацци, а месяц назад производитель подразнил общественность тизером будущей модели.
На сей раз японцы опубликовали ее первые официальные фото, однако и на них автомобиль изображен с замаскированным кузовом.
В основу Nissan Juke ляжет модульная платформа CMF-B концерна Renault–Nissan. По предварительным данным, кроссовер прибавит в размерах и получит более вместительный салон в сравнении с предшественником.
Объем багажника увеличится на 66 л и достигнет параметра 420 л. На начальном этапе продаж Nissan Juke будет доступен с единственным 1-литровым трехцилиндровым бензиновым мотором с турбонаддувом.
В качестве коробки передач предложат шестиступенчатую «механику», либо с семискоростной «робот» с двумя сцеплениями, который заменит вариатор.
Поступит ли Nissan Juke второго поколения на наш рынок, пока неизвестно. Не исключено, что японский производитель выведет этот кроссовер из своего российского модельного ряда.