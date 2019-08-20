Названа дата премьеры нового Nissan Juke

Фото Nissan
На официальных снимках, выложенных в Сеть производителем, изображен закамуфлированный экземпляр Nissan Juke второго поколения. Новая модель будет представлена 3 сентября 2019 года.
Иван Флягин

Компактный кроссовер Nissan Juke следующей генерации уже неоднократно попадал в объективы камер папарацци, а месяц назад производитель подразнил общественность тизером будущей модели.

На сей раз японцы опубликовали ее первые официальные фото, однако и на них автомобиль изображен с замаскированным кузовом.

В основу Nissan Juke ляжет модульная платформа CMF-B концерна Renault–Nissan. По предварительным данным, кроссовер прибавит в размерах и получит более вместительный салон в сравнении с предшественником.

Объем багажника увеличится на 66 л и достигнет параметра 420 л. На начальном этапе продаж Nissan Juke будет доступен с единственным 1-литровым трехцилиндровым бензиновым мотором с турбонаддувом.

В качестве коробки передач предложат шестиступенчатую «механику», либо с семискоростной «робот» с двумя сцеплениями, который заменит вариатор.

Поступит ли Nissan Juke второго поколения на наш рынок, пока неизвестно. Не исключено, что японский производитель выведет этот кроссовер из своего российского модельного ряда.

новинки рынка, авторынок, производители, новая модель, кроссоверы, технология, купить машину
20 августа 2019
2