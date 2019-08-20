Названа дата премьеры нового Nissan Juke

Компактный кроссовер Nissan Juke следующей генерации уже неоднократно попадал в объективы камер папарацци, а месяц назад производитель подразнил общественность тизером будущей модели.

На сей раз японцы опубликовали ее первые официальные фото, однако и на них автомобиль изображен с замаскированным кузовом.

В основу Nissan Juke ляжет модульная платформа CMF-B концерна Renault–Nissan. По предварительным данным, кроссовер прибавит в размерах и получит более вместительный салон в сравнении с предшественником.