Hyundai ведет переговоры о покупке завода GM под Питером

Предприятие в Шушарах располагает мощностями для выпуска около 100 000 автомобилей в год, и для корейцев его покупка может быть выгодной возможностью расширить свое производство. Ведь концерн Hyundai-KIA испытывает в этом необходимость, так как спрос на корейские машины в России растет.

О том, что дальневосточный производитель проявил интерес к заводу под Санкт-Петербургом и ведет на эту тему преговоры, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Напомним, что еще четыре года назад на предприятии GM в Шушарах производились автомобили Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также там была налажена крупноузловая сборка Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac.