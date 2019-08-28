Toyota и Suzuki купили по кусочку друг друга

Автостроители из Страны восходящего Солнца, компании Toyota и Suzuki, объявили о заключении нового соглашения. Сообщается, что новое партнерство нацелено на продвижение в новых областях, включая производство электромобилей и беспилотное управление.

Впервые о создании альянса стало известно почти три года назад — осенью 2016-го. Теперь для его реализации Toyota и Suzuki приобретут миноритарные пакеты акций друг друга. С этой целью Toyota вложит в Suzuki 96 млрд. иен (около $907 млн.) и получит за них 4,94% акций. Со своей стороны, Suzuki заплатит вдвое меньшую сумму — 48 млрд. иен (порядка $453 млн.), купив на них примерно 0,2% акционерного капитала Toyota.

Напомним, что Toyota владеет долями в Subaru (16,6%), Isuzu (5,9%), Mazda (5,5%), участвует в двух китайских СП с компаниями GAC Group и FAW, а также имеет партнерские соглашения с европейской BMW Group.