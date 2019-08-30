VW рулит: самые популярные автомобили в Европе

Фото: АвтоВзгляд
По итогам семи месяцев этого года в Европе было продано немногим меньше 10 000 000 автомобилей, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. А в прошлом месяце европейцы скупили 1 325 600 новеньких машин. Абсолютным лидером продаж стал немецкий Volkswagen.
Ефим Розкин

Согласно исследованию JATO Dynamics, немецкий концерн VW передал клиентам почти 157 000 автомобилей. При этом в июле года минувшего немцы продали на европейском рынке на 6,6% машин больше.

Куда лучше дела у американского Ford — компания смогла пристроить без малого 84 000 своих транспортных средств, улучшив результаты продаж на 7,3%.

Тройку лидеров замыкает Peugeot — в июле французские автомобили разошлись тиражом в 81 000 экземпляров. Тоже, между прочим, положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5,2%.

В ТОП-5 вошли немецкие Mercedes-Benz с показателем в 75 787 единиц и Opel — 72 940 машин.

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30 августа 2019
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