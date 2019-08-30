VW рулит: самые популярные автомобили в Европе

Согласно исследованию JATO Dynamics, немецкий концерн VW передал клиентам почти 157 000 автомобилей. При этом в июле года минувшего немцы продали на европейском рынке на 6,6% машин больше.

Куда лучше дела у американского Ford — компания смогла пристроить без малого 84 000 своих транспортных средств, улучшив результаты продаж на 7,3%.

Тройку лидеров замыкает Peugeot — в июле французские автомобили разошлись тиражом в 81 000 экземпляров. Тоже, между прочим, положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5,2%.

В ТОП-5 вошли немецкие Mercedes-Benz с показателем в 75 787 единиц и Opel — 72 940 машин.