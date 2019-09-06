Как законно отблагодарить гаишника

Увы, большинство опытных водителей в нашей стране пока еще может похвастаться только негативным опытом общения со стражами порядка, хотя обстоятельства каждой конкретной встречи с дорожной полицией на дороге требуют отдельного беспристрастного разбирательства. Но как бы там ни было, наверняка многие водители сталкивались и с достойными примерами гаишников — пусть даже это пока случается реже, чем хотелось бы.

Все-таки не стоит забывать, что предназначение каждого сотрудника МВД — защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, и об этом говорит первая строчка Федерального закона «О полиции». Так что любые служебные обязанности полицейских в конечном итоге сводятся к одному — к помощи людям. А благодарить их за это или нет — личное дело каждого.

Если вдруг у кого-то из водителей вдруг возникнет такое искреннее желание, следует иметь в виду связанные с этим серьезные риски. Пусть гражданин не совершал противозаконных действий, и он не преследует никакой личной выгоды — даже в такой ситуации — любая благодарность полицейскому в виде материальных ценностей или денежных средств может запросто расцениваться, как попытка дачи взятки.