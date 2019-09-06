Как законно отблагодарить гаишника

Всем мы — люди, и когда между нами складываются добрые отношения, нам свойственно желание благодарить друг друга — за неоценимую помощь, сочувствие или просто в знак признательности и душевного расположения. Несмотря на то, что в народе сохраняется неоднозначное отношение к сотрудникам ГИБДД, надо признать, что и среди них встречается немало достойнейших людей, чьи поступки заслуживают уважения и благодарности.
Увы, большинство опытных водителей в нашей стране пока еще может похвастаться только негативным опытом общения со стражами порядка, хотя обстоятельства каждой конкретной встречи с дорожной полицией на дороге требуют отдельного беспристрастного разбирательства. Но как бы там ни было, наверняка многие водители сталкивались и с достойными примерами гаишников — пусть даже это пока случается реже, чем хотелось бы.
Все-таки не стоит забывать, что предназначение каждого сотрудника МВД — защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, и об этом говорит первая строчка Федерального закона «О полиции». Так что любые служебные обязанности полицейских в конечном итоге сводятся к одному — к помощи людям. А благодарить их за это или нет — личное дело каждого.
Если вдруг у кого-то из водителей вдруг возникнет такое искреннее желание, следует иметь в виду связанные с этим серьезные риски. Пусть гражданин не совершал противозаконных действий, и он не преследует никакой личной выгоды — даже в такой ситуации — любая благодарность полицейскому в виде материальных ценностей или денежных средств может запросто расцениваться, как попытка дачи взятки.
Причина одна — это может быть форма подкупа до совершения должностного преступления, поэтому безвозмездность в этом случае труднодоказуема.
А статья 291 УК РФ только за минимальную взятку в размере до 25 000 рублей предусматривает штраф до 500 000, два года лишения свободы или три года принудительных работ. В итоге получается, что в обывательском понимании денежная благодарность полицейскому уголовно наказуема. Даже если она искренняя и без подвоха.
Кроме того, статья 375 Гражданского кодекса строго запрещает должностным лицам, исполняющим государственные функции, коими являются наши доблестные сотрудники ДПС, принимать от граждан подарки стоимостью более 3000 рублей. Так что, если решите, преподнести офицеру МВД бутылку коньяка, сохраните на всякий случай товарный чек, где указана допустимая сумма.
Но самым разумным и действенным способом искренне отблагодарить сотрудника ГИБДД за его примерную службу будет официальное благодарственное письмо в адрес его руководства, где гражданин может подробно расписать все заслуги служащего и даже ходатайствовать о его поощрении.