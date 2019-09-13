Volkswagen Amarok нового поколения: названы сроки появления на рынке

Между тем, второй Amarok возведут на одной платформе с новым Ford Ranger, вышедшим на рынок еще в начале года. Не стоит исключать и того, что «американец» поделится с «Амароком» не только «тележкой», но и технологиями в области активной безопасности.

Напомним, что сейчас грузовичок VW на российском рынке комплектуется двухлитровым TDI мощностью 140 л. с., выступающим с шестиступенчатой «механикой». На вооружении пикапа есть и битурбированный дизель того же объема, форсированный до 180 «лошадей». Последний работает как с МКП, так и с восьмискоростным «автоматом».

Кроме того, в ассортименте имеется дизельная V-образная «шестерка», развивающая до 224 сил. Топовому мотору аккомпанирует только АКП.