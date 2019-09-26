В каких регионах лучше всего продаются китайские автомобили

Как ни странно, наибольшим спросом китайские машины пользовались в Москве, разлетевшись тиражом приблизительно в 2100 экземпляров. Как оказалось, столичный объем вкупе с подмосковным составил 22% от «китайского» сегмента отечественного авторынка. Но такие показатели перестают удивлять, если принять во внимание общие продажи в Белокаменной, где на долю авто из КНР приходится всего 1,4%.

Второе место в рейтинге регионов-любителей продукции китайского автопрома досталось Санкт-Петербургу. Тут за автомобили родом из КНР рублем проголосовали около 1000 покупателей (6,6% от продаж китайских авто в стране). Далее следуют, по данным агентства «Автостат», республика Башкортостан (4%) и Самарская область (3,5%).

По федеральным округам продажи таких автомобилей распределились следующим образом: Центральный — 33%, Приволжский — 21%, а замыкает тройку лидеров Северо-Западный с 14%.

Между тем, портал «АвтоВзгляд», исследовав рынок «китайцев», составил ТОП-5 самых дешевых из них. Как оказалось, большинство наиболее бюджетных моделей — это кроссоверы. Подробнее об этом можно узнать здесь.