Какие автомобили предпочитают в Санкт-Петербурге

Наибольшей популярностью с января по март в Северной Пальмире пользовался бюджетный седан Hyundai Solaris: он приглянулся 1208 петербуржцам (+15%). Кстати, корейская «четырехдверка» в общероссийском рейтинге оказалась на пятом месте с общим числом продаж в 14 199 авто (-1,9%). Покупка такого авто обойдется в 730 000 рублей.

На второе место встала самая ходовая иномарка — KIA Rio, разошедшаяся тиражом в 1031 экземпляр (+11%). А за ним, наступая на пятки, следует Volkswagen Polo, проданный в количестве 934 штук (-14%). В четвертую и пятую строки вписались Hyundai Creta (932 единицы, −18%) и LADA Vesta (859 автомобилей, +29%) соответственно.

За ними, как сообщает агентство «Автостат», по порядку в ТОП-10 заняли свои позиции: три кроссовера — Mitsubishi Outlander (728 машин, +9%), Volkswagen Tiguan (701 авто, +17%) и Renault Duster (599 единиц, +13%), а также универсал LADA Largus (568 штук, +5%) и лифтбэк Skoda Rapid (562 единицы, −5%).

Стоит напомнить, что накануне специалисты подсчитали все новые премиальные машины, проданные российским потребителям в январе-марте: своих владельцев нашли 34 500 таких авто.