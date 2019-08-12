Названы самые востребованные в России китайские автомобили

Самым ходовым товаром рынка китайских авто стал Geely Atlas. Кроссовер разлетелся тиражом в 3279 единиц, подняв реализацию сразу в 5,3 раза. Одной и из причин такого внушительного скачка, судя по всему, стал новый турбированный мотор, появившийся на вооружении «паркетника» весной.

Напомним, что в арсенале модели сейчас имеется вышеупомянутая 1,8-литровая «турбочетверка» мощностью 184 л. с. Кроме того, есть еще 139-сильный мотор объемом 2 л и движок, выдающий 149 сил, и объемом 2,4 л — на выбор. Автомобиль оценивается в 1 114 990 рублей.

Второе место досталось Haval H6 с показателем в 2536 экземпляров с положительной динамикой в 3,2 раза. А третьей строкой идет Chery Tiggo 3, пришедшийся по вкусу 1547 покупателям. Но сбыт этого «китайца» снизился на 9%.

Четвертым и пятым пунктом следуют Lifan X60 и DFM AX7. За них рублем проголосовали 873 (-51%) и 812 (+43%) россиян соответственно. Далее, по подсчетам агентства «Автостат», по порядку в ТОП-10 расположились: единственный в хит-параде седан — Lifan Solano (776 автомобилей, −35%), Haval H2 (532 машин, рост в 3,8 раза), Lifan X50 (512 кроссоверов, −66%), появившийся в России только в конце прошлого года Zotye Coupa (508 авто) и его соплатформенник — Zotye T600 (496 штук, −59%).