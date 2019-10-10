Hyundai будет собирать моторы под Санкт-Петербургом

Новый завод с производственной мощностью в 330 000 моторов откроется в октябре 2021 года. Ожидается, что 20% продукции будут отправляться на автозаводы концерна в другие станы Европы и Азии. Об этом сообщается на сайте администрации северной столицы.

Предприятие возведут рядом с уже существующим заводом Hyundai. По предварительным данным, ребята из Страны утренней свежести в новую площадку, где создадут около 500 рабочих мест, инвестируют приблизительно 12,7 млрд. рублей.

Напомним, что работа автозавода Hyundai Motor Manufacturing Rus под Питером стартовала осенью 2010 года. Сегодня там собирают «бюджетники» Hyundai Solaris и KIA Rio, а также хетчбэк повышенной проходимости KIA Rio X-Line и самый продаваемый в России кроссовер Hyundai Creta.