Немцы опубликовали первые официальные изображения нового Volkswagen Golf

Пресс-служба бренда опубликовала первые официальные изображения Volkswagen Golf восьмой генерации, попутно рассказав, что премьера автомобиля состоится 24 октября в Вольфсбурге, о чем и так стало известно неделю назад.

В компании сообщили, что новый «Гольф» просто нашпигован цифровыми технологиями, включая так называемый виртуальный кокпит и всевозможные онлайн-функции, и «обладает выразительным дизайном». Авто обзаведется новой линейкой моторов и усовершенствованной подвеской. Продажи новинки стартуют в декабре.