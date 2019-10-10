Немцы опубликовали первые официальные изображения нового Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen
После много численных шпионских снимков Volkswagen Golf нового поколения в камуфляже и без него, после настоящего потока инсайдерской информации о новинке, немцы наконец-то расщедрились на крупицы официальных данных, включая и цветные эскизы салона и экстерьера.

Пресс-служба бренда опубликовала первые официальные изображения Volkswagen Golf восьмой генерации, попутно рассказав, что премьера автомобиля состоится 24 октября в Вольфсбурге, о чем и так стало известно неделю назад.

В компании сообщили, что новый «Гольф» просто нашпигован цифровыми технологиями, включая так называемый виртуальный кокпит и всевозможные онлайн-функции, и «обладает выразительным дизайном». Авто обзаведется новой линейкой моторов и усовершенствованной подвеской. Продажи новинки стартуют в декабре.

На эскизах видно, что VW Golf останется узнаваемым, но линия крыши будет более покатой, фальшрадиаторная решетка займет минимальную площадь, а фары соединит узкая декоративная полоска, пронизывающая логотип.

Напомним, что набросок интерьера засветился в Сети еще в мае, где изображена цифровая «приборка» и монитор мультимедийной системы, визуально составляющие единое целое.

Между тем, в России представлен Golf седьмой итерации с 1,4-литровым турбомотором в двух вариантах форсировки: на 125 и 150 л. с. Движку аккомпанирует семискоростная DSG. Ценник стартует от 1 429 900 рублей.

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10 октября 2019
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