Немцы опубликовали первые официальные изображения нового Volkswagen Golf

Пресс-служба бренда опубликовала первые официальные изображения Volkswagen Golf восьмой генерации, попутно рассказав, что премьера автомобиля состоится 24 октября в Вольфсбурге, о чем и так стало известно неделю назад.
В компании сообщили, что новый «Гольф» просто нашпигован цифровыми технологиями, включая так называемый виртуальный кокпит и всевозможные онлайн-функции, и «обладает выразительным дизайном». Авто обзаведется новой линейкой моторов и усовершенствованной подвеской. Продажи новинки стартуют в декабре.
На эскизах видно, что VW Golf останется узнаваемым, но линия крыши будет более покатой, фальшрадиаторная решетка займет минимальную площадь, а фары соединит узкая декоративная полоска, пронизывающая логотип.
Напомним, что набросок интерьера засветился в Сети еще в мае, где изображена цифровая «приборка» и монитор мультимедийной системы, визуально составляющие единое целое.
Между тем, в России представлен Golf седьмой итерации с 1,4-литровым турбомотором в двух вариантах форсировки: на 125 и 150 л. с. Движку аккомпанирует семискоростная DSG. Ценник стартует от 1 429 900 рублей.