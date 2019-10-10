Как ГИБДД лишает прав за обгон там, где нет запрещающих знаков и разметки

Нет соответствующего знака и сплошной осевой разметки — спокойно выходи на обгон. Это типичная ошибка водителя, который еще ни разу не попадал в оборот к сотрудникам ГИБДД по поводу лишения водительского удостоверения. Особенно в совершенно не предвещавшей подобного исхода ситуации.

Представьте себе почти пасторальную картину. Двухполосная дорога вьется по сельской местности — с кустами и деревьями вдоль обочины, практически уже без разметки на асфальте, но с встречающимися тут и там реликтовыми дорожными знаками. Впереди вашего авто старенький грузовик, неспешно заходящий в пологий поворот, вдоль которого расставлены поблекшие «красные стрелки» — знаки направления поворота, имеющие в ПДД номер 1.34.1.

Среднестатистический водитель в подобных условиях спокойно выйдет на встречную полосу, обойдет по ней «ветерана» и поедет дальше. Но если свидетелем такого маневра окажется сотрудник ДПС, у водителя обгоняющего авто есть все шансы походить полгодика без «прав».