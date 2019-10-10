Как ГИБДД лишает прав за обгон там, где нет запрещающих знаков и разметки

Нет соответствующего знака и сплошной осевой разметки — спокойно выходи на обгон. Это типичная ошибка водителя, который еще ни разу не попадал в оборот к сотрудникам ГИБДД по поводу лишения водительского удостоверения. Особенно в совершенно не предвещавшей подобного исхода ситуации.
Представьте себе почти пасторальную картину. Двухполосная дорога вьется по сельской местности — с кустами и деревьями вдоль обочины, практически уже без разметки на асфальте, но с встречающимися тут и там реликтовыми дорожными знаками. Впереди вашего авто старенький грузовик, неспешно заходящий в пологий поворот, вдоль которого расставлены поблекшие «красные стрелки» — знаки направления поворота, имеющие в ПДД номер 1.34.1.
Среднестатистический водитель в подобных условиях спокойно выйдет на встречную полосу, обойдет по ней «ветерана» и поедет дальше. Но если свидетелем такого маневра окажется сотрудник ДПС, у водителя обгоняющего авто есть все шансы походить полгодика без «прав».
Дело в том, что в таких поворотах, как правило, имеет место «ограниченная видимость». Проще говоря, дорога за поворотом плохо просматривается из-за наличия тех или иных объектов по ее бокам. Учитывая это обстоятельство, сотрудник ГИБДД получает все основания составить протокол о нарушении пункта 11.4 ПДД, запрещающего обгон в условиях этой самой «ограниченной видимости».
А это — прямая дорога в суд, где водителя вполне могут лишить удостоверения по ст. 12.15 ча. 4 КоАП на 4—6 месяцев. Или, в лучшем случае оштрафовать на 5000 рублей. Примерно по такому же сценарию события развернутся и, например, при обгоне в отсутствии запрещающих знаков и сплошной линии разметки в области вершины холма, на который поднимается дорога.
Строго говоря, лишиться удостоверения за нарушение правил обгона теоретически можно даже в непосредственной близости от резкого перегиба местности, через который проходит автотрасса — видимость же ограничена!
Даже в глухой провинции следует быть начеку, задумав обгон. Решили обойти повозку, еле-еле плетущуюся по деревянному мосту через местную речку-переплюйку? Осторожно! Вспомните, что все тот же пункт 11.4 ПДД категорически запрещает обгон и на любых мостах-эстакадах. Ведь в нем не уточняется: на каких именно мостах — больших или маленьких, каменных или деревянных — действует ограничение.