Что стало с двигателями-миллионниками и можно ли найти их сегодня

Силовые агрегаты 1JZ-GE, 1JZ-GTE, а также 2JZ-GE устанавливались на Toyota Mark и Supra, а RB20DE на Nissan Skyline. Для тех, кто интересуется японским автопромом, эти моторы и их производные являются легендами, о которых многие мечтают и сегодня, пролистывая тематические форумы и сайты. Кстати, на некоторых из них владельцы так и пишут, что жизнь этих агрегатов после 300 000 км пробега только начинается. Но что послужило причиной исчезновения двигателей-миллионников?

Прогресс, экология, общество потребления и желание автопроизводителей экономить и больше зарабатывать — вот главные причины истребления надежных моторов, имеющих продолжительный срок службы. Постоянно ужесточающиеся нормы экологичности заставляют автопроизводителей уменьшать объемы двигателей, а желание клиентов ездить с ветерком — вешать на них турбины.

В результате жизненный цикл таких движков невысок — 150 000—200 000 км. Ко всему прочему материалы, из которых изготавливают современные блоки цилиндров хотя и дают снижение веса, но вряд ли могут соперничать по стойкости и надежности с чугуном.