В каких случаях подкрылки наносят автомобилю вред

Подкрылки выполняют защитную функцию колесных арок, внутренняя полость которых крайне уязвима перед дорожной стихией, особенно если речь идет об эксплуатации в условиях российской зимы. В связи с этим производители автомобилей обрабатывают такие поверхности специальным антикоррозийным покрытием. Однако со временем защитный слой в этих труднодоступных местах сбивается и удаляется, оголяя металлическую поверхность, где потом в скором времени образуются очаги коррозии.
В скрытых полостях колесных арок скапливается грязь, которую не так просто смыть даже струей воды под высоким давлением. А что говорить о российских дорогах, которые в холодный сезон обрабатывают солью, песком и гравием. Неслучайно практика показывает, что колесные арки среди прочих элементов кузова считаются едва ли не главной зоной риска, наиболее подверженной ржавчине. Поэтому вполне объяснимо желание владельцев подержанных машин установить на колесные арки прочные полимерные подкрылки.
С одной стороны, они действительно способны защитить внутреннюю поверхность от прямых разрушительных ударов камней, гравия и песка. Но насколько надежно они сохранят металл от попадания на него влаги — большой вопрос.
В этом смысле главную роль играет качество монтажа подкрылок, а иначе ситуация только усугубится, и поверхность будет ржаветь гораздо быстрее. Под неправильно установленными локерами может запросто скапливаться не только вода, но и еще больше грязи, чем, если бы они вообще отсутствовали. А кроме того ни в коем случае нельзя крепить подкрылки к кузову автомобиля старым дедовским способом — с помощью саморезов. Любые отверстия в металле — потенциальные очаги коррозии. Так что, решив использовать локеры, тщательно проследите, чтобы их надежно установили с помощью специальных безопасных креплений.
Рынок сейчас изобилует предложениями так называемых «жидких подкрылок». Речь идет о различных резино-битумных мастиках, которые наносятся в несколько резиноподобных слоев. Причем такая антикоррозийная обработка еще и несет функцию шумоизоляции, значительно снижая звук от колес. При выборе такого средства следует руководствоваться не только качеством покрытия, но и его долговечностью. Иначе проблема защиты колесных арок от ржавчины может возникнуть повторно уже на следующий сезон. В этом отношении срок службы пластиковых съемных локеров более длинный.