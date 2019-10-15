В каких случаях подкрылки наносят автомобилю вред

С одной стороны, они действительно способны защитить внутреннюю поверхность от прямых разрушительных ударов камней, гравия и песка. Но насколько надежно они сохранят металл от попадания на него влаги — большой вопрос.

В этом смысле главную роль играет качество монтажа подкрылок, а иначе ситуация только усугубится, и поверхность будет ржаветь гораздо быстрее. Под неправильно установленными локерами может запросто скапливаться не только вода, но и еще больше грязи, чем, если бы они вообще отсутствовали. А кроме того ни в коем случае нельзя крепить подкрылки к кузову автомобиля старым дедовским способом — с помощью саморезов. Любые отверстия в металле — потенциальные очаги коррозии. Так что, решив использовать локеры, тщательно проследите, чтобы их надежно установили с помощью специальных безопасных креплений.

Рынок сейчас изобилует предложениями так называемых «жидких подкрылок». Речь идет о различных резино-битумных мастиках, которые наносятся в несколько резиноподобных слоев. Причем такая антикоррозийная обработка еще и несет функцию шумоизоляции, значительно снижая звук от колес. При выборе такого средства следует руководствоваться не только качеством покрытия, но и его долговечностью. Иначе проблема защиты колесных арок от ржавчины может возникнуть повторно уже на следующий сезон. В этом отношении срок службы пластиковых съемных локеров более длинный.