У каких брендов самая крупная дилерская сеть в России

Всего в России насчитывается 295 автоцентров LADA. На второй позиции расположен южнокорейский бренд KIA, у которого 193 дилера, а на третьей с небольшим отрывом следует Hyundai со списком из 188 официальных автосалонов.

Французская марка Renault имеет146 центров, а у его партнера по альянсу Nissan — 130. Как сообщает издание «Цена.Авто», на данный момент сеть из более ста салонов в нашей стране могут себе позволить GM-AVTOVAZ — 128, Volkswagen — 127, УАЗ — 125, Skoda — 118, Mitsubishi — 114 и Toyota — 111.

Лидером среди официальных представителей премиальных марок является компания Mercedes-Benz, которая насчитывает 78 автоцентров. Всего в России в середине октября насчитывалось 3323 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, но, как сообщает Автостат, их количество с начала года снизилось на 127 автосалонов.