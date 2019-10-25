«Группа ГАЗ» намерена построить завод в Африке

Такой сценарий событий не исключает директор по развитию международного бизнеса «Группы ГАЗ» Леонид Долгов. В ответ на вопрос от агентства ТАСС о возможных планах производства продукции в Африке он дал позитивную оценку подобным перспективам:

- В будущем Марокко может стать производственным хабом — площадкой, где может осуществляться сборка нашей автотехники и продажи продукции «Группы ГАЗ» в соседние страны. Но прежде, чем инвестировать в производство, нам надо наладить систему продаж.

Топ-менеджер отметил, что Марокко — одна из самых стабильных, экономически развитых стран континента, с европейскими подходами в госуправлении, развитой банковской системой и сильными местными компаниями. Марокко имеет соглашения о свободной торговле со многими государствами в Африке, поэтому продукт, собранный в этой стране с уровнем локализации 40%, может без пошлин экспортироваться в большинство государств Черного континента. А в планы «Группы ГАЗ» как раз входит увеличение объемов продаж автомобильной продукции на местные рынки.