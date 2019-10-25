У страха глаза велики: каждый третий водитель в России плохо видит за рулем

Любопытный опрос провели профильные специалисты, в результате которого выяснили, что 37% российских шоферов напрягают глаза во время ведения авто, а 28% респондентов и вовсе мучаются со зрением за рулем.

– Все водители обязаны пройти обследование офтальмолога для получения прав, но документ выдается на десять лет, в то время как проходить проверку зрения рекомендуется не реже раза в год. К тому же, у нас больше шести месяцев в году автомобилистам приходится водить при неблагоприятной погоде — в дождь, снег, метель. В таких условиях некорригированный астигматизм, снижение контрастности зрения и близорукость потенциально представляют еще большую опасность, — комментирует ситуацию врач-офтальмолог, руководитель «Академии Essilor» в России Владимир Золотарев.

В среднем опрошенные водители проводят по три часа в дороге ежедневно, подвергая себя и других опасности. Причем две трети принявших участие в опросе больше года не проверяли зрение у врачей: 65% «драйверов» страдают дальнозоркостью, а 59% — близорукостью.