Как наказывают водителей за неправильную одежду

Напомним, что прямые требования к экипировке рулевого содержатся в пункте 2.3.4 ПДД, где сказано о необходимости в определенных случаях при выходе на проезжую часть облачаться в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала.
Это необходимо сделать при вынужденной остановке или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток, либо в условиях ограниченной видимости. Причем одежда, о которой идет речь, должна строго соответствовать ГОСТ 12.4.281—2014, где учитываются допустимые коэффициенты световозвращающих характеристик, нормы устойчивости к старению световозвращающих материалов и прочие необходимые требования. Никакой самодеятельности не допускается.
Однако прямых санкций за отсутствие в указанных условиях такой одежды на водителе в Административном кодексе нет. Но на этот случай в КоАП имеется ст.12.29.
Она предусматривает штраф в 500 рублей за нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД. А водитель, разгуливающий на проезжей части, становится пешеходом.
Если речь идет о ДТП, то участника аварии, который был за рулем и вышел на дорогу без светоотражающего жилета, оштрафуют уже на 1000 рублей. Это предусматривает ст. 12.27, говорящая о невыполнении водителем обязанностей, предусмотренных ПДД в связи с ДТП. Больше в ПДД на тему одежды водителя ничего не сказано.
Тем не менее, к вопросу о езде за рулем с голым торсом хочется отметить: всем, кто садится за руль в таком виде в любую погоду, в любом настроении и с любым мировоззрением, не стоит забывать об элементарных приличиях. Хотя ни мужчины, ни женщины, управляющие машиной без одежды, могут не бояться 15-и суток за «хулиганку».
Полиция вряд ли предъявит им административную статью о «Нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу», поскольку салон авто — частная территория. Но, согласитесь, уж так повелось, что реакции окружающих на голого мужика за рулем и голую женщину совсем разные. Так что там, где закон не действует, должен включаться здравый смысл.