Как наказывают водителей за неправильную одежду

Напомним, что прямые требования к экипировке рулевого содержатся в пункте 2.3.4 ПДД, где сказано о необходимости в определенных случаях при выходе на проезжую часть облачаться в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала.

Это необходимо сделать при вынужденной остановке или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток, либо в условиях ограниченной видимости. Причем одежда, о которой идет речь, должна строго соответствовать ГОСТ 12.4.281—2014, где учитываются допустимые коэффициенты световозвращающих характеристик, нормы устойчивости к старению световозвращающих материалов и прочие необходимые требования. Никакой самодеятельности не допускается.

Однако прямых санкций за отсутствие в указанных условиях такой одежды на водителе в Административном кодексе нет. Но на этот случай в КоАП имеется ст.12.29.