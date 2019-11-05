Автомобили Skoda подешевели на 215 000 рублей

Чешская марка объявила о довольно вкусных скидочных предложениях, затронувших сразу несколько популярных и не очень моделей. Выгода при покупке автомобиля Skoda может составить свыше 200 000 рублей. Уже побежали занимать очередь?

Осенняя ярмарка товаров предполагает некислые бонусы, в частности, на покупку Skoda Octavia — будущие клиенты могут сэкономить до 192 400 рублей. А при выборе младшего Rapid — без малого 130 000 рублей.

Гораздо больше сохранить денег в кошельках смогут покупатели Skoda Superb — 215 000 в российской валюте. А на кроссовер Skoda Kodiaq распространяется дисконт в размере 206 500 «деревянных».

Кроме того, дополнительные скидки на сумму 130 000 рублей действуют для участников программ утилизации и трейд-ина.

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5 ноября 2019
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