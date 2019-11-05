Чехи показали новую Skoda Octavia на видео

И пусть новую Skoda Octavia уже неоднократно показали фанатам бренда на шпионских снимках в камуфляже и без, не менее интересно оказалось увидеть работу фар и фонарей на официальном видео.

«Октавия» следующей генерации, чей дебют состоится в Праге 11 ноября, получит светодиодную матричную головную оптику и LED-фонари с динамическими указателями поворота.