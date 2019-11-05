Чехи показали новую Skoda Octavia на видео

И пусть новую Skoda Octavia уже неоднократно показали фанатам бренда на шпионских снимках в камуфляже и без, не менее интересно оказалось увидеть работу фар и фонарей на официальном видео.
«Октавия» следующей генерации, чей дебют состоится в Праге 11 ноября, получит светодиодную матричную головную оптику и LED-фонари с динамическими указателями поворота.
Напомним, четвертая Octavia подрастет по сравнению с предшественницей, предоставив более просторные салон и багажник. Авто получит полностью перелицованный интерьер, модернизированные кресла и новую переднюю панель с большим «парящим» монитором мультимедийной системы.
Ожидается, что европейским потребителям предложат новинку с 1,5-литровым мотором мощностью 150 л. с., а также в арсенале автомобиля будет 190-сильный двигатель объемом 2 л и литровый турбодвижок с отдачей в 110 сил. Найдутся в силовой гамме и дизели на 150 и 200 «лошадей», а также гибридный и газовый агрегаты.