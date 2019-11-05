Крайняя необходимость: когда за злостные нарушения ПДД закон не наказывает водителей

Разобраться — почему, нас побудило письмо читателя, сопровождавшего «Скорую» с травмированным ребенком на борту по полосе, выделенной для движения общественного транспорта. По мнению следовавшего за машиной «03» водителя, он имеет полное право обжаловать выписанные за эти его действия в автоматическом режиме «письма счастья». Ведь все медицинские документы — на руках, а на кону было здоровье сына.

Да, такая история может случиться с каждым человеком. И здравый смысл в ней на стороне испуганного за жизнь ребенка отца, который, прибывая в состоянии шока, действовал, что называется по обстоятельствам и в соответствии с природным инстинктом во чтобы то ни стало спасти, защитить и уберечь того, кто дорог.

Но разве это объяснишь бездушным камерам, которые действовали согласно своей программе, где, увы, не заложено распознавать ситуации, в которой оказался нарушающий ПДД водитель. А значит — штраф в 3000 рублей, согласно ч. 1.1 и 1.2 ст. 12.17 КоАП РФ, гарантирован.