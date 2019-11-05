Крайняя необходимость: когда за злостные нарушения ПДД закон не наказывает водителей

Разобраться — почему, нас побудило письмо читателя, сопровождавшего «Скорую» с травмированным ребенком на борту по полосе, выделенной для движения общественного транспорта. По мнению следовавшего за машиной «03» водителя, он имеет полное право обжаловать выписанные за эти его действия в автоматическом режиме «письма счастья». Ведь все медицинские документы — на руках, а на кону было здоровье сына.
Да, такая история может случиться с каждым человеком. И здравый смысл в ней на стороне испуганного за жизнь ребенка отца, который, прибывая в состоянии шока, действовал, что называется по обстоятельствам и в соответствии с природным инстинктом во чтобы то ни стало спасти, защитить и уберечь того, кто дорог.
Но разве это объяснишь бездушным камерам, которые действовали согласно своей программе, где, увы, не заложено распознавать ситуации, в которой оказался нарушающий ПДД водитель. А значит — штраф в 3000 рублей, согласно ч. 1.1 и 1.2 ст. 12.17 КоАП РФ, гарантирован.
Однако в том же КоАП есть другая статья — 2.7, объясняющая крайние необходимости, при которых подобные нарушения не наказываются: «Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред».
Значит у родителя в данном случае нет никаких шансов избежать ответственности, ведь его отпрыск уже был в надежных руках медиков. Другое дело, если бы он сам вез чадо в больницу и потом получил из медучреждения документы, согласно которым только срочная госпитализация малыша была необходима и оправдана. Вот в этом случае у него появлялась возможность оспорить штрафы.
Напомним, что на обжалование дается 10 суток с того момента, как была получена копия постановления об административном правонарушении. Если успели, то постановление не вступит в силу. Если нет, то при наличии веских причин нужно дополнить жалобу ходатайством о восстановлении срока обжалования постановления.
Обжаловать штраф нужно в том ведомстве, которое его выписывало, будь то МАДИ или ГИБДД. Срок рассмотрения жалобы — 10 дней.